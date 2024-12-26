Астролог назвал знаки Зодиака, которых любят все

Принято считать, что у каждого из нас есть как друзья, так и враги, потому что нравиться всем невозможно.

Но на самом деле это не совсем так: хоть и редко, но встречаются среди нас и те, кто, специально ничего для этого не делая, вызывают симпатию у всех без исключения – как близких, так и совершенно незнакомых – людей. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых любят все.

Рыбы

Рыбы, пожалуй, самый эмпатичный знак Зодиака: они тонко чувствуют ментальное состояние других людей, и откликаются на него, помогая другим как морально, так и материально или физически – в зависимости от того, что в данном конкретном случае от них требуется – неудивительно, что вокруг них всегда много людей.

Стрелец

Стрельцы буквально излучают оптимизм и позитивную энергию, что делает их привлекательными для других. Они почти всегда находятся в хорошем расположении духа, у них отменное чувство юмора, к тому же, они точно знают, как провести время так, чтобы приключения, в которые они вас вовлекут, запомнились на всю жизнь.

Весы

Весы любят все прекрасное, поэтому рядом с ними всегда очень интересно. Они могут рассказать много познавательного о произведениях искусства и, одновременно, дать совет относительно того, как стильно и со вкусом одеться, чтобы выглядеть достойно в любой ситуации, а лучший пример того, как это сделать – они сами.

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