- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 662
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которых можно назвать ангелами
Мы довольно часто — когда искренне, а когда и не очень — сравниваем кого-то из окружающих нас людей с ангелами.
На наш взгляд, они обладают целым рядом положительных качеств, свойственных небожителям.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые можно назвать ангелами.
Рыбы
Рыбы — самые добрые и милосердные представители зодиакального круга, которые сочувствуют всем без исключения, включая собственных врагов и недоброжелателей, не говоря уже о друзьях и близких. Те из нас, кто лично знаком с ними, прекрасно знают, что к ним можно обратиться в любое время и с любой просьбой — они не откажут.
Весы
Весы — как главные дипломаты Зодиака — вполне могут считаться ангелами за свою миротворческую деятельность. Узнав о конфликте между знакомыми им людьми, они сделают все для того, чтобы сгладить острые углы и уговорить противоборствующие стороны прийти к долгожданному согласию, а это, как говорят в таких случаях, дорогого стоит.
Рак
Раки, которые астрологи называют самым семейным знаком зодиакального круга, и в отношении посторонних им людей проявляют качества, которые свойственны только заботливым родителям или бабушкам и дедушкам. Они готовы опекать любого человека, нуждающегося в помощи, заботе и внимании, и при это ничего не просить взамен.
