Астролог назвал знаки Зодиака, которых не раздражает монотонная работа

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Но существуют задачи, которые, несмотря на отсутствие увлекательности, тем не менее, необходимо делать — без них сложные дела осуществить не удастся.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых не раздражает монотонная работа.

Телец

Тельцы к любому делу подходят основательно — без суеты и спешки, поэтому стремительное продвижение к цели — не для них. Они предпочитают спокойные и неторопливые действия, которые как раз и соответствуют монотонной и рутинной работе –она не только не раздражает, но и увлекает их.

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Дева

Девы обожают однообразную работу, которую другие считают скучной, поскольку она помогает им заниматься любимым делом — упорядочивать окружающее их пространство, приводя его в надлежащий — системный — вид, где все разложено по полочкам, а нужный предмет легко найти — достаточно только протянуть руку.

Скорпион

Скорпионы любят заниматься монотонными делами, поскольку они, занимая их руки, освобождают голову. В такое время представители знака могут думать, о чем угодно — строить планы, разрабатывать тактику и стратегию достижения поставленных целей, а заодно и приводить в порядок пространство вокруг себя.

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