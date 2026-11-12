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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Астролог назвал знаки Зодиака, которых не стоит спрашивать о том, как у них дела

Вопрос «как дела?» в 99-ти процентов случаев является прекрасным поводом для того, чтобы завязать разговор.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но далеко не все относятся к нему одинаково спокойно и, как следствие, охотно на него отвечают — есть и те, кого он откровенно расстраивает, раздражает или ставит в тупик.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых не стоит спрашивать о том, как у них дела.

Близнецы

Близнецы любят спрашивать других о том, как у них обстоят дела, и с удовольствием выслушивают чужие исповеди, а вот сами в подобных случаях теряются, поскольку точно не знают, что именно отвечать: чаще всего им хочется приукрасить ситуацию, но что-то мешает им откровенно врать, поэтому они буквально впадают в ступор.

Рак

Раки, услышав вопрос о том, как у них дела, обрушивают на собеседника поток информации, в которой тот совершенно не нуждается. При этом, они не отпустят его до тех пор, пока не выплеснут все, что скопилось у них на душе, а основную массу в их рассказах занимают многочисленные жалобы на жизнь. Неудивительно, что в следующий раз их просто обойдут стороной.

Лев

Львы любят преподносить ответ на этот вопрос в виде длинного списка своих побед и достижений, подробно перечисляя их один за другим, причем, делают это с таким чувством собственного превосходства, что собеседник начинает чувствовать себя жалким неудачником. После такого общения у собеседника остается, мягко говоря, неприятное послевкусие и нежелание впредь о чем-либо спрашивать.

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