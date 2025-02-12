Астролог назвал знаки Зодиака, которых нельзя брать подружкой невесты на свадьбу

Свадьба – одно из самых приятных и, одновременно, ответственных событий в жизни, поэтому тут не может быть неважных моментов.

Причем, касается это как собственно церемонии, так и людей, которые будут на ней присутствовать и – особенно! – в ней участвовать, поэтому ошибиться тут нельзя. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых нельзя брать в подружки невесты на свадьбу.

Дева

Девы, пожалуй, самые опасные подружи невесты, поскольку для представительниц знака нет ничего чужого: если им что-то – или кто-то – нравится, они вполне могут счесть это своим, так что невеста рискует остаться без жениха в тот момент, когда она считала себя самой счастливой.

Весы

Весы – в силу свойственных им качеств характера – могут продемонстрировать эмоциональную нестабильность – колеблясь между восторгом и унынием, что вряд ли понравится – как гостям, так и виновникам торжеств – то есть, жениху и невесте.

Лев

Львы на свадьбе – как, впрочем, и любом другом событии подобного рода – на предательство, и, уж тем более, подлость не способны категорически. Тем не менее, есть нюанс: представители этого знака не выносят, когда их отодвигают на второй лан, поэтому вполне могут затмить невесту.

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