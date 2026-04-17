Астролог назвал знаки Зодиака, которых нельзя посвящать в свои планы
О таком явлении, как сглаз, каждый из нас знает не понаслышке — все мы сталкивались с ним хотя бы раз в жизни.
Часто в этом процессе виноваты мы сами — точнее, наше неумение в важных вопросах держать язык за зубами.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, представителей которых нельзя посвящать в свои планы.
Близнецы
Близнецы, услышав о том, что собеседник нацелился на работу, которой они хотели бы заняться сами, чаще всего начинают убеждать его в том, что браться за дело — по самым разным причинам — не желательно. В результате, им удается лишить его мотивации, которая так важна для любой деятельности.
Рыбы
Рыбы обладают уникальным свойством — накапливать свою зависть, которая свойственна им, как и всем живым людям, а затем — собрав ее в некий энергетический «кулак», нанести удар по биополю, находящегося рядом человека, который по наивности рассказал им о своих планах.
Дева
Девы о чужих планах не молчат — они активно их обсуждают, причем, не только с самими их обладателями, но и с третьими лицами, чем рассеивают энергию, необходимую для того, чтобы воплотить запланированное в жизнь. Неудивительно, что в результате их не удается осуществить.
