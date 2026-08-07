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Астролог назвал знаки Зодиака, которых нельзя застать врасплох
Бдительность и осторожность — важные качества, помогающее избегать сложных жизненных ситуаций.
Люди, которые все время находятся начеку, будучи готовыми к любым — даже самым непростым — ситуациям, как правило в них не попадают.
Астролог Людмила Булгакова назвал знаки Зодиака, которых невозможно застать врасплох.
Козерог
Козероги привыкли просчитывать любые действия — как свои, так и чужие — на несколько шагов вперед. Так, выслушав чье-то заманчивое предложение неплохо заработать, они не подсчитывают будущую прибыль, а задают себе вопрос: а в чем состоит интерес их собеседника? Заманить таких людей в ловушку просто невозможно.
Скорпион
Скорпионы никому не верят на слово, потому что всех подозревают в нечестности. Конечно, просчитывать и анализировать любой чужой поступок довольно хлопотно и утомительно, но надо признать, что такая тактика часто выручают представителей знака, буквально в последний момент отводя от них серьезные неприятности.
Дева
Девы наделены даром предвидения в отношении жизненных ситуаций, в которые они — даже чисто гипотетически — могут угодить. Они запасливы, осторожны и предусмотрительны, поэтому у них всегда есть и стратегический запах продуктов в кладовке, и заранее проработанные тактика и стратегия решения любых проблем.
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