Астролог назвал знаки Зодиака, которых невозможно просчитать

Общаясь с другими людьми, мы время от времени ловим себя на мысли о том, насколько они предсказуемы.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Разумеется, особенно это касается тех, кого мы хорошо знаем, но и малознакомые иногда поражают нас рождаемостью своих действий.

Но есть и те, от кого никогда не знаешь, чего ожидать, настолько они умеют нас удивлять. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых невозможно просчитать.

Водолей

Водолеи взбалмошны и непредсказуемы, и тот факт, что в прошлый раз представители знака совершили некий поступок, вовсе не означает, что в новой — причем, аналогичной — ситуации они сделают то же самое. Присущая им креативность в любом случае обеспечит уникальное решение самых банальных ситуаций

Близнецы

Близнецов практически невозможно просчитать, поскольку они сами не знают, чего от себя ожидать: в одинаковых ситуациях он каждый раз поступают по-разному. Как правило, это обусловлено особенностью представителей знака, в которых одновременно живут — и действуют — два человека одновременно.

Дева

Девы — самые недовольные окружающими людьми знаки Зодиака, которые постоянно придираются к тем, кто их окружает, и при этом никогда невозможно предсказать, что именно им не понравится в следующий раз. Так, те, кто от них зависит, могут подтянуть все «хвосты», но проколоться на том, о котором забыли.

