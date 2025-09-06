Астролог назвал знаки Зодиака, которых невозможно укротить

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Водолей Скорпион Стрелец

Но есть и те, кто обладает настолько неистовым и безудержным характером, что с ними просто невозможно справиться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых невозможно укротить.

Водолей

Водолеи — самый непредсказуемый знак Зодиака, они и сами не знают, что сделают в следующий момент, что уж тут говорить о других. Именно поэтому их невозможно заставить делать то, чего хочется окружающим — они все равно поступят только так, как считают нужным сами.

Скорпион

Скорпионы всегда добиваются своего спокойно и даже расслабленно, но при этом твердо и уверенно. Собеседнику уже кажется, что он добился своего, убедив представителей знака в собственной правоте, но в последний момент он оказывается, что все осталось, как есть — они не поддаются манипуляциям.

Реклама

Стрелец

Стрельцов часто сравнивают с норовистыми лошадьми: они могут «взбрыкнуть» на ровном месте, хотя еще секунду назад ничто не предвещало такого поворота событий. Да и «привязать» их к дому вряд ли получится — эти любители путешествий могут сорваться и уехать в любой момент.

Читайте также: