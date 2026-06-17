Астролог назвал знаки Зодиака, которых невозможно вывести из себя

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Так, кто-то заводится с полуоборота, а кого-то, как ни старайся, очень сложно разозлить — они просто не обратят внимания на любые недружественные выпады.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых практически невозможно вывести из себя.

Телец

Тельцы настолько невозмутимы и спокойны, что иногда кажется, будто бы они вообще ничего не чувствуют. Конечно же, на самом деле это не так, но для того, чтобы их разозлить, придется потрудиться. Зато тех, кому это удастся, ждет настоящий фейерверк ярких впечатлений.

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Весы

Весы считаются главными дипломатами зодиакального круга. Несмотря на склонность к сомнениям и колебаниям, они — люди спокойные., и в любой ситуации стремятся обрести внутреннее равновесие. Чьи-либо враждебные выпады им в этом мешают, поэтому они старательно их игнорируют.

Дева

Девы — самый холодный знак Зодиака, поэтому разжечь в них серьезные эмоции, выведя их из себя, практически невозможно — во всяком случае внешне они своих чувств никак не проявляют. Но в душе эти ледышки злопамятны и припомнят обиду тем, кто ее нанес.

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