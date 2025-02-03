Астролог назвал знаки Зодиака, которых очень трудно чем-то удивить

Наша жизнь – как на микро-, так и на макроуровне – ежедневно преподносит нам миллион сюрпризов.

К одним мы бываем готовы, другие становятся для нас полной неожиданностью. Но есть и те, кто в любой ситуации сохраняет невозмутимость и спокойствие, как будто бы случившееся совершенно не является для них неожиданностью. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых трудно чем-то удивить.

Дева

Девы, как самый хладнокровный и, одновременно, расчетливый знак зодиакального круга, зная исходные данные, могут просчитать любые последствия того или иного события. Свои выводы они, как правило, объясняют даром предвидения, но на самом деле этого итог работы их внутреннего «компьютера».

Скорпион

Скорпионы, как главные мистики и маги Зодиака, обладают интуицией, которой могут позавидовать даже самые известные экстрасенсы, блистающие в телевизионных шоу. Едва услышав о намечающемся событии, они заранее знают, чем все закончится – чем таких проницательных людей можно удивить?

Телец

Тельцы – самый ленивый знак зодиакального круга, и именно этому качеству он обязаны своей невозмутимостью, которая часто бывает схожа с равнодушием. Стоит ли после этого говорить о том, что они никогда ничему не удивляются, ведь для этого нужно проявить хотя бы минимальные эмоции, а им так не хочется этого делать.

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