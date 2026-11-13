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Астролог назвал знаки Зодиака, которых раздражают окружающие их люди
В отношении находящихся рядом людей все мы — в силу самых разных причин — настроены по-разному.
Кто-то, излучая крайнюю степень доброжелательности, рады каждой возможности пообщаться с любым собеседником, старается обходить большинство из них стороной, поскольку ничего кроме неудовольствия они у них не вызывают.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых раздражают окружающие их люди.
Козерог
Козероги отказываются от общения, которое не имеет конкретной — прежде всего деловой — цели, поскольку считают их бесцельной тратой времени, которым представители знака очень дорожат, считая ценным ресурсом. Исключение они делают только для деловых партнеров или близких людей.
Дева
Девы откровенно ненавидят глупость, поэтому, если он собеседник позволяет себе, мягко говоря, неумные высказывания, представители знака могут прервать их прямо посреди их «выступления». Стоит ли говорить, что в следующий раз они просто пройдут мимо, не удостоив такого человека своим вниманием.
Весы
Весы нельзя обвинять в том, что они отказываются от общения со всеми без исключения, но собеседников, которые проявляют бесцеремонность, откровенно их раздражают. Любая бестактность — например, если их перебивают или снисходительно похлопывают по плечу — означает, что общение подошло к финалу.
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