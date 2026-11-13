Астролог назвал знаки Зодиака, которых раздражают окружающие их люди

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Кто-то, излучая крайнюю степень доброжелательности, рады каждой возможности пообщаться с любым собеседником, старается обходить большинство из них стороной, поскольку ничего кроме неудовольствия они у них не вызывают.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых раздражают окружающие их люди.

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Козерог

Козероги отказываются от общения, которое не имеет конкретной — прежде всего деловой — цели, поскольку считают их бесцельной тратой времени, которым представители знака очень дорожат, считая ценным ресурсом. Исключение они делают только для деловых партнеров или близких людей.

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Дева

Девы откровенно ненавидят глупость, поэтому, если он собеседник позволяет себе, мягко говоря, неумные высказывания, представители знака могут прервать их прямо посреди их «выступления». Стоит ли говорить, что в следующий раз они просто пройдут мимо, не удостоив такого человека своим вниманием.

Весы

Весы нельзя обвинять в том, что они отказываются от общения со всеми без исключения, но собеседников, которые проявляют бесцеремонность, откровенно их раздражают. Любая бестактность — например, если их перебивают или снисходительно похлопывают по плечу — означает, что общение подошло к финалу.

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