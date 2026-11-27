- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 335
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которых совершенно не интересует их родословная
Одно время очень модно было составлять свое генеалогическое древо, на котором можно было рассмотреть своих предков.
Сейчас это увлечение вышло из моды, поэтому историей своей семьи занимаются те, кому это действительно важно и интересно — в противовес тем, кому это безразлично.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых совершенно не интересует их родословная.
Водолей
Водолеи родственными душами считают людей, с которыми у них существуют общие интересы, что далеко не всегда совпадает с непосредственными родственными связами. С таким же успехом они могут считать своим предком Альберта Эйнштейна или Елизавету II, а о своих дедушках и бабушках ничего не знать и даже о них не вспоминать.
Козерог
Козероги признают только то, что может принести им — точнее, их профессиональной и финансовой деятельности — реальную пользу, и до тех пор, пока их предки ничего подобного «сделать» н могут, они относятся к их памяти с уважением, но в глубь своей семейной истории не вдаются, не видя в этом никакого смысла.
Стрелец
Стрельцы, которые живут здесь и сейчас, не забегая вперед и уж тем более не тормозя, до определенного времени не оглядываются на прошлое — как собственное, так и своей семьи. Но с возрастом представители знака понимают, что ответы на многие вопросы можно найти именно в истории своего рода, и начинают довольно активно ею интересоваться.
Читайте также:
Солнце в Стрельце с 22 ноября по 21 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Украина на пороге большого расцвета: три возвращения Юпитера и новый 12-летний цикл
Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года