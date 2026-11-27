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Сейчас это увлечение вышло из моды, поэтому историей своей семьи занимаются те, кому это действительно важно и интересно — в противовес тем, кому это безразлично.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых совершенно не интересует их родословная.

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Водолей

Водолеи родственными душами считают людей, с которыми у них существуют общие интересы, что далеко не всегда совпадает с непосредственными родственными связами. С таким же успехом они могут считать своим предком Альберта Эйнштейна или Елизавету II, а о своих дедушках и бабушках ничего не знать и даже о них не вспоминать.

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Козерог

Козероги признают только то, что может принести им — точнее, их профессиональной и финансовой деятельности — реальную пользу, и до тех пор, пока их предки ничего подобного «сделать» н могут, они относятся к их памяти с уважением, но в глубь своей семейной истории не вдаются, не видя в этом никакого смысла.

Стрелец

Стрельцы, которые живут здесь и сейчас, не забегая вперед и уж тем более не тормозя, до определенного времени не оглядываются на прошлое — как собственное, так и своей семьи. Но с возрастом представители знака понимают, что ответы на многие вопросы можно найти именно в истории своего рода, и начинают довольно активно ею интересоваться.

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