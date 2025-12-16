- Дата публикации
Астрология
Астролог назвал знаки Зодиака, которых трудно любить
Любовь, как известно, зла: под влиянием чувств — и соответствующих гормонов — мы готовы сделать кумиром даже самых сложных партнеров.
Но нельзя отрицать, что одних из нас любить легко и просто, а других — почти невозможно, поэтому мы и обожаем их не «за» что-то, а «вопреки» чему-то, а чаще всего — всему. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых трудно любить.
Скорпион
Скорпионов называют самыми сложными партнерами зодиакального круга, и такое утверждение имеет под собой реальные основания. Общаться с ними бывает непросто, а любить — еще труднее, поскольку они могут очень больно «ужалить», причем не только окружающих, но и самих себя, чем всерьез осложняют отношения.
Дева
Девы кого-угодно доведут до белого каления своими перфекционисткими требования к партнеру. Надо отдать им должное: они так же требовательны к самим себе, но при этом забывают о том, что находящийся рядом человек далеко не всегда готов стать Аполлоном Бельведерским, поскольку его устраивает нынешний облик.
Овен
У Овнов в отношениях с любимыми людьми все буквально горит синим пламенем: они готовы сделать трагедию — или, наоборот, устроить праздник с фейерверком — из любого события. Надо сказать, что выдержать такой накал страстей могут не все — те, кто послабее, после непродолжительного периода эйфории сдаются и уходят.
