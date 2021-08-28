Астролог назвал знаки Зодиака, которых трудно обмануть

Далеко не всеми людьми можно манипулировать при помощи лжи – есть люди, которые тут же выведут обманщика на чистую воду.

Одни из них чувствуют неправду буквально на физическом уровне, другие моментально "складывают два и два" и обнаруживают нестыковки, что позволяет им обнаружить ложь. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которых нельзя обмануть – не стоит и пытаться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы видят окружающих, как принято говорить в таких случаях, насквозь: собеседник еще не солгал, а они уже понимают, что что-то в его "показаниях" не так, и не стесняются сказать об этом нечестному собеседнику. Поэтому, прежде чем попытаться обмануть представителя этого знака, необходимо десять раз подумать – в противном случае, будучи уличенными во лжи, можно попасть в весьма неприятное положение – Скорпионы с вруном церемониться не станут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, являющиеся настоящими детекторами лжи, в вопросе выведения обманщиков на чистую воду, опираются не на интуицию, а на логику. Внутренний "компьютер", который работает в голове каждого представителя знака, моментально просчитывает все "за" и "против" и устанавливает, в каком месте концы с концами не сходятся. Таким образом ложь для них становится явной, а после двух-трех таких случаев они уже никогда не поверят тому, кто пытался их обмануть, даже если тот решит сказать правду.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которых мы привыкли считать белыми и пушистыми (справедливости ради надо сказать, что в большинстве случаев они такими и бывают), тем не менее, являются признанными мастерами манипуляций. Они всегда знают, как повести себя с тем или иным человеком, чтобы он сделал так, как они хотят. Именно поэтому они моментально распознают чужую ложь – ведь они и сами в подобном случае поступили бы точно так же, поэтому не стоит обманывать Раков – они тут же выведут лжеца на чистую воду.

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