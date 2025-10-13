Астролог назвал знаки Зодиака, которым легко разбить сердце

Гороскоп / © Credits

Каждый из нас хотя бы раз — а в большинстве случаев и не единожды — сталкивался с ситуацией, когда он любит, а его — нет, а вот выходили из нее все по-своему: кто-то воспринимал случившееся как полезный опыт, а кто-то — как трагедию всей своей жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым легко разбить сердце.

Рыбы

Рыбы, кем бы они ни работали и чем бы ни занимались, как самый романтичный знак Зодиака, на первое место ставят любовь, поэтому, потерпев на этом «фронте» поражение, они легко впадают не только в отчаяние и уныние, но и в депрессию, правда, только до следующей встречи.

Весы

Весы — один из самых любвеобильны знаков Зодиака, они — вне зависимости от гендерной принадлежности — влюбляются в каждого нового человека противоположного пола, встречающегося на их пути. При этом любое невнимание к своей персоне они воспринимают как оскорбление, из-за чего ужасно переживают.

Рак

Раки переживают по любому поводу, а иногда и без него, и любовные истории в этом смысле — не исключение. Страдать представители знака предпочитают, доходя до самого дна, то есть, исчерпывая все свои неприятности, но после этого очень быстро восстанавливаются — «потопить» их не так просто, как кажется.