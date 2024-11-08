Астролог назвал знаки Зодиака, которым можно писать детективные романы

Трудно найти человека, который не любил бы детективы – жанр, который не только доставляет удовольствие, но и развивает.

Читая детективы, можно почувствовать себя умнее многих – а иногда даже умней самого автора – особенно если удастся угадать, кто является убийцей. Но некоторые идут дальше – они берутся сочинять криминальные истории, и у них это неплохо получается. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут писать детективные романы.

Водолей

Водолеи не только самый творческий, но и самый бедовый знак Зодиака – он часто попадает в ситуации, которые вполне могут стать основой сюжета детективного романа. Что же до них самих, то им остается только сесть за компьютер и подробно изложить свои впечатления и переживания.

Близнецы

Близнецам не надо самим попадать в криминальные ситуации, которые могли бы помочь им понять, что к чему, на собственном опыте. На помощь придет свойственная им двойственность – они смогут поставить себя на место как протагониста, так и антагониста своего романа.

Дева

Девы, как самый мстительный знак Зодиака, представители которого долго –в ярких красках – сочиняют сценарий своего реванша. Если бы они его записали, получился бы прекрасный роман – кстати, королева детективного жанра, Агата Кристи, родилась именно под этим знаком.

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