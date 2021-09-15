Астролог назвал знаки Зодиака, которым не нужна любовь

Принято считать, что любовь нужна всем, но вы будете удивлены – на самом деле это не так.

Среди нас много людей, которым это романтическое чувство не нужно в принципе – они, если что, прекрасно проживут и без него. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не нужна любовь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы почти никогда не скучают наедине с собой – их двойственность создает у них иллюзию того, что они не одни: под рукой всегда интересный и занимательный собеседник – они сами. И если по какой-то – объективной или субъективной – причине рядом с ними никого нет, они переносят это совершенно спокойно. Впрочем, это совершенно не значит, что представители знака одиноки – просто их семейная жизнь основана не на страсти, которая, по их мнению, приходит и уходит, а на трезвом расчете, который выгоден всегда.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы настолько прекрасны и совершенны, что не нуждаются в том, чтобы кого-нибудь любить – им достаточно того, что любят их. Как правило, таких людей в их жизнь бывает предостаточно, и представители знака охотно принимают знаки поклонения. Впрочем, сказать, что они совсем не нуждаются в любви, было бы неправильно, если, конечно, обожание себя самих можно сравнить с этим романтическим чувством. Они могут целыми сутками – с перерывами только на сон – холить и лелеять свою персону, что доставляет им большое удовольствие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги пускают представителей противоположного пола в свою квартиру, на свою кухню и в свою постель, но путь к их душе закрыт для всех. Представители этого расчетливого и практичного знака не склонны к нежности и сантиментам, поэтому никак не проявляют своих чувств по отношению к близкому человеку. При этом они – чаще всего – счастливы в браке, живут со своей второй половинкой душа в душу, но мало морально затрачиваются на отношения с ней. Возникшие в них "трещины" они, как правило, латают при помощи дорогих подарков, в которых знают толк.

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