Астролог назвал знаки Зодиака, которым не нужно много спать, чтобы выспаться
Как известно, чем больше спишь, тем больше хочется, поэтому так приятно — если, конечно, позволяет работа — посыпать подольше.
Таким образом вы восстанавливаем силы — как физические, так и моральные, но далеко не всем нужно для этого спать долго — они вполне могут удовлетвориться несколькими часами.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не нужно долго спать, чтобы выспаться.
Овен
Овны все время куда-то спешат — они даже во сне думают о том, как будут тем или иным делом, которое запланировал на завтрашний день. Утром они просыпаются, не дождавшись звонка будильника, и тут же бегут к компьютеру, если работают дома, или собираются в офис, если у них режим полной занятостью. Ну, а когда речь идет о сердечных волнениях, они могут не спать вообще.
Близнецы
Близнецы легки на подъем и все время заполняют свою жизнь интересными событиями, связанными с передвижениями в пространстве. Они постоянно куда-то едут поездами и автобусами, летят самолетами — естественно, что с таким графиком спать им просто некогда, но адреналин, который они получают в результате, обеспечивает их необходимой энергией и без полноценного сна.
Лев
Львы, одним из качеств характера которых является амбициозность, готовы подчинит всю свою жизнь цели, которую они перед собой поставили, пожертвовав для нее очень многим — в том числе и сном. При этом они совершенно не чувствуют недостатка в нем, хотя могут спать всего четыре часа в сутки, как это делал Наполеон Бонапарт, который тоже был представителем этого знака.
