- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которым не нужны серьезные отношения
Вступая в отношения, мы, как правило, надеемся, что они будут как счастливыми, так и продолжительными.
Правда, на последнем настаивают не все и не всегда — некоторых вполне устраивают легкие и краткосрочные связи.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не нужны серьезные отношения.
Стрелец
Стрельцы, пожалуй, самый легкомысленный в отношениях знак зодиакального круга — его представителей часто устраивают связи на одну-единственную ночь, не говоря уже о неделе или месяце. Но это значит, что они не способны любит по-настоящему, просто у них — в отличие от других — это случается очень редко.
Водолей
Водолеи не способны долго сосредотачиваться ни на чем, кроме своего творчества, а отношения к нему чаще всего отношения не имеют. При этом чувства представителей знака достаточно глубоки, но — непродолжительны: за жизнь они могут пережить довольно много сильных, интенсивных и ярких романов.
Близнецы
Внутри Близнецов на паритетных началах обитает сразу две субличности, которые постоянно «спорят между» собой. Так, если один считает, что возникшие отношения у него на всю жизнь, то ругой — по только ему понятным причинам — уверен, что их пора заканчивать, и время от времени он побеждает.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Скопление 5 планет в Водолее с 23 января до 7 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Полнолуние во Льве 2 февраля 2026 года: что нас ждет в это особое время