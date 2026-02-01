Астролог назвал знаки Зодиака, которым не нужны серьезные отношения

Гороскоп / © Credits

Правда, на последнем настаивают не все и не всегда — некоторых вполне устраивают легкие и краткосрочные связи.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не нужны серьезные отношения.

Стрелец

Стрельцы, пожалуй, самый легкомысленный в отношениях знак зодиакального круга — его представителей часто устраивают связи на одну-единственную ночь, не говоря уже о неделе или месяце. Но это значит, что они не способны любит по-настоящему, просто у них — в отличие от других — это случается очень редко.

Водолей

Водолеи не способны долго сосредотачиваться ни на чем, кроме своего творчества, а отношения к нему чаще всего отношения не имеют. При этом чувства представителей знака достаточно глубоки, но — непродолжительны: за жизнь они могут пережить довольно много сильных, интенсивных и ярких романов.

Близнецы

Внутри Близнецов на паритетных началах обитает сразу две субличности, которые постоянно «спорят между» собой. Так, если один считает, что возникшие отношения у него на всю жизнь, то ругой — по только ему понятным причинам — уверен, что их пора заканчивать, и время от времени он побеждает.

