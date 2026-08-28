Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит носить зеленое

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А психологи считают, что он является самым гармоничным во всем спектре, поскольку несет нам покой и умиротворение. Как ни странно, но именно это его качество подходит не всем, поскольку нарушает внутренний баланс, перевешивая его в одну или другую сторону. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит носить зеленое.

Овен

Овны — яркий, стремительный и деятельный знак, который всегда настроен на движение вперед. Зеленый цвет в их отношении меняет знак с «плюса» на «минус», как это происходит согнем, который заливают водой. В таком случае он теряет свои качества, превращаясь в пар, нечто похожее происходит и с представителями знака, которые становятся вялыми и апатичными.

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Близнецы

Близнецы не только общительный, но и легко возбудимый знак зодиакального круга — его представители, что называется, заводятся с полуоборота, что помогает им без промедления включиться в любую беседу и, как следствие, любой проект. Успокаивающий эффект зеленого цвета тормозит их реакцию и замедляет действия, которые они в ином случае осуществили бы мгновенно.

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Стрелец

Стрельцы — как самые оптимистичные представители Зодиака — под влиянием зеленого сначала успокаиваются, что может быть для них даже приятно, но потом — под влиянием противопоказанного им бездействия — впадают в уныние. Поскольку в результате они могут дойти до депрессии, одежды в таких тонах им желательно избегать — как говорится, веселее будут.

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