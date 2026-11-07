Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит носить золото

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Кто-то собирает коллекцию золотых ювелирных изделий, а кто-то вкладывает имеющиеся деньги в слитки, чтобы в нужный момент снова конвертировать их в наличные средства.

В большинстве случаев ни первые, ни вторые не знают, что этот металл им противопоказан. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит носить золото.

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Рак

Раки очень любят золото, даже не подозревая о том, что им нежелательно носить украшения из желтого металла. Представители знака являются людьми скромными, любящими находиться в тени, в золотые украшения, наоборот, ставят их в центр всеобщего внимания, что вызывает у них внутренний дискомфорт.

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Телец

Тельцы, которые любят, чтобы все вокруг них было «дорого-богато», часто надевают украшения из золота, которые, на их взгляд, являются символом роскоши и престижа, не замечая при этом, что оно в разы увеличивают их внутреннюю силу и мощь. В результате, они часто ощущают переутомление, о причине которого понятия не имеют.

Рыбы

Рыбы — самые ласковые, нежные и мечтательные представители зодиакального круга, за что их и любят окружающие. Золото — как символ силы и могущества, лишает их этих качеств, заставляя лидерские — а иногда и диктаторские — особенности, что отталкивает от них окружающих, а эо не радует ни тех, ни других.

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