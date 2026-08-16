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Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Близнецами
Близнецы — третий знак зодиакального круга, представители которого легки на подъем и общительны — они найдут общий язык с кем угодно.
Но помимо во всех отношениях достойных качеств, они обладают и теми, которые отталкивают от них других людей.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Близнецами.
Стрелец
Стрельцы категорически не приемлют двойственность Близнецов — сказать, что она их раздражает, значит, не сказать ничего. Представителей этого — самого прямолинейного — знака буквально бесит их способность сегодня говорить и делать одно, а завтра — совсем другое. Какую бы симпатию Близнецы у них ни вызывали, конфликты в таких отношениях неизбежны.
Весы
Весы двойственности Близнецом противопоставляют собственные колебания, и когда одни вибрации накладываются на другие, возникает серьезный диссонанс. Так, Весы бесит то, что у Близнецов семь пятниц на неделе, а Близнецов раздражает невозможность Весов определиться хоть с каким-то — даже самым простым — решением, о каком взаимопонимании может идти речь?
Козерог
Козероги, чье второе имя серьезность, ответственность и сосредоточенность, категорически не приемлют свойственное Близнецам легкомыслие. Они не понимают, как можно так халатно и недобросовестно относиться к своим рабочим обязанностям, и тот фат, что представители знака, несмотря на это, достигают впечатляющих результатов, их не убеждает.
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