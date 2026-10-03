Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Козерогами

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Их отличает железная дисциплина, трудолюбие, практичность, целеустремленность, ответственность и умение в любой ситуации видеть перспективу, то есть, мыслить стратегически.

Но при этом у Козерогов есть и качества, которые окружающие считают скорее негативными, чем позитивными: эмоциональная скупость, чрезмерный перфекционизм, неприятие перемен и неумение перестраиваться и подстраиваться под обстоятельства.

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Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Козерогами.

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Рак

Ракам, как самому эмпатичному знаку зодиакального круга, очень трудно общаться с Козерогами, которые редко демонстрируют свои эмоции, стараясь выглядеть сдержанными и холодными. Раки в таких отношениях страдают, понимая, что их чувства не разделяют и не ценят — для них это невыносимо.

Овен

Овны, которые в большинстве случаев действуют стремительно и импульсивно, вряд ли найдут общий язык с Козерогами, которые просчитывают каждый свой шаг и предусматривают возможные последствия. Не меньше Овнов раздражает и тот факт, что Козероги ошибаются гораздо реже, а потому сохраняют за собой последнее слово.

Водолей

Водолеев выводит из себя умение Козерогов решать все вопросы с практической — и даже технической — точки зрения, в то время как сами они мыслят креативно и смотрят на любые жизненные обстоятельства под непривычным углом зрения. В результате, Водолеи считают Козерогов примитивными, а Козероги Водолеев — легкомысленными безответственными.

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