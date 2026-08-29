Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Львами

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Они доброжелательны, великодушны, искренни, щедры, харизаматичны и уверены в себе, но не всем нравится их нетерпимость к критике, гордыня, тщеславие и упрямство.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Львами.

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Дева

Дев, которых отличает педантичность, аккуратность и скромность, бесит самомнение и стремление находиться в центре всеобщего внимания, свойственные Львам. Сами Девы всегда стараются находиться в тени, за что их часто называют «серыми кардиналами», неудивительно, что Львов они считают самоуверенными выскочками.

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Овен

Овны и Львы — находятся в вечной борьбе за лидерство и доминирование, ну а поскольку победу в ней они одерживают попеременно, то и раздражение по отношению друг к другу у них взаимное и перманентное. Также — одинаково сильно — им свойственно упрямство, которое не позволяет никому из них уступать, а его результатом становятся серьезные конфликты.

Водолей

Водолеи конкурируют с Львами в стремлении к всеобщему восхищению. Но, если Водолеи считают, что заслуживают его своими талантами, способностями и, как следствие, высокими творческими достижениями, то Львы уверены, что должны получать его по праву своего рождения. Стоит ли удивляться, что Водолеи на дух не переносят Львов.

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