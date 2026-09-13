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Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Весами
Весы — седьмой знак зодиакального круга, который справедливо считают самы сбалансированным и гармоничным знаком Зодиака.
Окружающие ценят его представителей за присущую им дипломатичность, любовь к красоте, понимание искусства и умение находить баланс в любой жизненной или профессиональной ситуации.
Но именно эти качества часто оборачиваются против них самих: они все время колеблются, им трудно принимать важные решения, что раздражает окружающих их людей.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Весами.
Овен
У Овнов и Весов прямо противоположные взгляды на мир и свою роль в нем: так, первые любые ситуации воспринимают однозначно и стремятся действовать, не раздумывая, вторые стремятся «взвешивать» каждый свой шаг, а окончательное решение принимают тога, когда оно становится неактуальным — неудивительно, что им трудно договориться.
Рак
Раки, которые любую — даже самую незначительную — неприятность воспринимают как трагедию всей своей жизни, считают Весы недостаточно серьезными и глубокими натурами. Их раздражает спокойствие Весов, которое они считают легкомыслием и безответственностью. На их взгляд, тот, кто не рыдает в голос, равнодушней человек.
Близнецы
Близнецам, которые легко принимают даже очень важные решения, посвящая оставшееся время разработке путей достижения поставленных целей, откровенно злит нерешительность Весов. Они искренне не понимают, как можно долго и, на их взгляд, нудно обдумывать то или иное свое действие, когда правильное решение, как им кажется, лежит на поверхности.
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