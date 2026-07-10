Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит заниматься бизнесом

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Кто-то легко ориентируется во всех связанных с ведением бизнеса процессами, зарабатывая все больше и больше, а кто-то — довольно быстро проигрывает и разочаровывается в нем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит заниматься бизнесом.

Овен

Овны редко становятся успешными бизнесменами, поскольку для этого занятия им не хватает выдержки. Столкнувшись с необходимостью решить задачу, требующую размышления, они предпочитают действовать, а в таком случае серьезные ошибки — и проигрыши — неизбежны.

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Водолей

Водолеи — генераторы гениальных идей: они полны креативных замыслов, но, когда речь заходит об их воплощении в жизнь, могут сразу потерять к ним интерес. Все, что касается составления планов и смет, вызывает у представителей знака тоску, так что бизнесмены их них получаются редко.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на свою активную и деятельную натуру, слишком наивны и доверчивы, всем верят на слово, поэтому их очень легко не только ввести в заблуждение, да и просто обмануть. С такими данными сложно построить успешный бизнес, поэтому представители знака выбирают другой род занятий.

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