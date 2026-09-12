Астролог назвал знаки Зодиака, которым не свойственно чувство стеснения

Гороскоп / © Credits

Реклама

Как правило, оно предполагает полное отсутствие какого-либо стеснения, когда любой свой поступок человек воспринимает как закономерное, даже если оно нарушает правила моральной дозволенности в обществе.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не свойственно чувство стеснения.

Реклама

Овен

Овны просто не успевают почувствовать стеснение — они слишком стремительно действуют для того, чтобы заниматься рефлексией. В любую ситуацию они «влетают» с разбега, поэтому торопятся с действиями, совершенно не переживая о том, что могут при этом выглядеть, мягко говоря, нелепо.

Реклама

Близнецы

Близнецам настолько важно добиться итогового результата, что преимущественно касается их финансовой выгоды, что они совершенно не обращают внимания на то, что ситуация выглядит неловко. Они уверены, что минута позора стоит того, чтобы получить в свое распоряжение значительные средства.

Водолей

У Водолеев шкала удобства и неудобства поступков значительно смещена в сторону вседозволенности. При этом нельзя сказать, что они оправдывают собственный негатив — они о нем просто не думают, продвигаясь цели, несмотря ни на что. О каком стеснении в таком случае может идти речь?

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров