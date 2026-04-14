Астролог назвал знаки Зодиака, которым не свойственны карьерные амбиции
Профессиональная деятельность — способ не только заработать на кусок хлеба, но и достичь значительного карьерного положения.
Мало кому хочется просидеть всю жизнь на одной и той же должности до самой пенсии, но — как это ни удивительно — такие люди есть.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не свойственны карьерные амбиции.
Рак
Раки далеко не всегда нацелены на успешную карьеру, поскольку в списке их приоритетов она находится на втором, а то и третьем месте, уступая первое их семье и дому. Продвижение по служебной лестнице, на их взгляд, хорошо только в том случае, если оно не мешает их заботе о близких и собственном доме.
Водолей
Водолеи вообще не очень хорошо понимают, что такое карьера: для них главное — успех, а на какой должности представители знака его достигают, как говорится, вопрос второй. Зачастую представители знака вообще предпочитают работать на фрилансе — так у них остается гораздо больше времени для творчества.
Козерог
Козероги равнодушны к внешним проявлениям успеха, для них — не зря же их называют серыми кардиналами — гораздо важнее истинные рычаги влияния на окружающих, которые часто бывают незаметными. А обладать ими представители знака могут, даже находясь на не самой значительной должности.
