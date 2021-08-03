Астролог назвал знаки Зодиака, которым не везет в любви

В любви, как известно, везет далеко не всем.

Кто-то влюбляется взаимно – раз и навсегда, а кому-то катастрофически не удается найти взаимность – на его долю выпадают только безответные чувства. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не везет в любви.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы должны винить свой тяжелый характер, который заставляет их зацикливаться на неприятностях. Стоит им неудачно влюбиться, как они начинают переносить ту – первую – грустную ситуацию на все последующие отношения, заставляя партнера поверить в то, что их непременно постигнет неудача. Неудивительно, что люди, с которыми их сводит судьба, не выдерживают такого прессинга и уходят, а представители знака обвиняют судьбу в том, что им не везет в любви.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы неудачами в любви обязаны своими постоянными колебаниями из стороны в сторону: сегодня они хотят одного, завтра – другого, а такое поведение может вывести из себя даже самого сдержанного и спокойного человека, не говоря уже о тех, чей характер куда слабее. В конце концов партнер представителей знака понимает, что больше не может выдерживать метания любимого человека, и решает оставить их в покое. Самим же Весам остается только одно – считать, что им не везет в любви.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, в которых постоянно живут два человека, причем, по меткому выражению Лермонтова, один сидит, а другой стоит: представители знака даже внутри себя не могут прийти к согласию, что уж тут говорить об отношениях с другими людьми. Трудно жить рядом с человеком, который постоянно меняется, поэтому сегодня им кажется, что они общаются с незнакомцем – вчера он был совсем другим. Неудивительно, что, утомившись, партнер Близнецов оставляет последних в уверенности, что им не везет в любви.

Читайте также: Астролог назвал самые злопамятные знаки Зодиака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку