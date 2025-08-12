Астролог назвал знаки Зодиака, которым нечего делать в сфере торговли

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Стрелец Рак Лев

Важно не только досконально знать ассортимент товаров, которые предлагаешь к продаже, и рекламировать их, но и уметь общаться с покупателями, быть стрессоустойчивыми и вежливыми, но при этом настойчивыми — ими обладают далеко не все. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нечего делать в торговле.

Стрелец

Стрельцы, будучи одним из самых открытых и доверчивых знаков Зодиака, не умеют преувеличивать значимость и стоимость продаваемых ими товаров, а, значит, категорически не могут придерживаться основного принципа торговли, согласна которому «не обманешь, не продашь» — им лучше выбирать другие профессии.

Рак

Раки, как люди скромные и стеснительные, не переносят разговоры о цене продаваемого товара. Они с трудом обсуждают даже заработную плату, которую предлагают им потенциальные работодатели, а уж когда речь идет о том, чтобы сказать, сколько денег они хотят получить в результате продажи, и говорить не приходится.

Реклама

Лев

Львы абсолютно уверены, что торговля — не царское дело, а, значит, им, как представителям высшего сословия заниматься им нежелательно. И совершенно напрасно это делают, поскольку, прояви они такое желание, смогли бы с большой выгодой продать даже снег зимой — есть у них необходимые для этого задатки.

Читайте также: