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Причем, иногда она влияет на человека так сильно, что просто невозможно узнать того, кто, казалось бы, известен нам во всех подробностях.

Разумеется, у каждого «начальника» такие метаморфозы происходят по-своему, но результат, как правило, негативно однозначен.

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Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нельзя давать власть.

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Овен

Овны, получившиеся власть, практически сразу же начинают страдать от мании величия. Они меняют стиль общения даже в отношении тех, кто никак не связан с ними в деловом и профессиональном отношении, постоянно давая ему понять, с какой значительной особой они общаются — такой стиль поведения по понятным причинам нравится далеко не всем.

Рыбы

Рыбы — личности многогранные, и негативных качеств они — как, впрочем, и все остальные — не лишены. Одно из них — страсть к разрушению, которую они демонстрируют, получая в свои руки власть. Поэтому представители знака эффективны только в качестве кризисных менеджеров, если же «расчищать» площадку для «строительства» не нужно, из лучше не приглашать.

Водолей

Водолеи часто мечтают о власти, но, получив ее, теряются — они не понимают, что им с ней делать. В результате, представители знака могут — чаще всего, из самых лучших побуждений –наворотить такого, что впоследствии очень сложно — а иногда и совершенно невозможно — исправить, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем дать им власть.

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