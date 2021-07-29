Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя доверять

В окружении каждого из нас есть человек, которому нельзя доверять ни одной – даже самой незначительной – тайны.

При первой же возможности они обязательно сделают ее достоянием широкой общественности. Во многом такие поступки обусловлены порядочностью – точнее, полным ее отсутствием. О том, каким знакам нельзя доверять, рассказал астролог Людмила Булгакова.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, несмотря на их кажущуюся сдержанность и холодность, те еще сплетники: стоит им узнать о чужом секрете, как они тут же осудят его с кем-то из своих друзей. И чем больше у представителей знака таковых, тем дольше они будут полоскать имя и жизненные обстоятельства тех, кто им по неосторожности доверился. Поэтому тем, кто не хочет, чтобы об их секрете узнал весь город, лучше не делиться секретами с Девами – с ними лучше говорить о природе, погоде и кулинарных рецептах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, так уж они устроены, выбалтывают все, что стало им известности, не по злому умыслу, а из-за собственной безалаберности и болтливости. В разговоре у них слово, как правило, опережает мысль: они сначала говорят, а потом совершенно искренне недоумевают, зачем они это ляпнули. Злиться на них можно бесконечно, но представители этого знака, подобно малым детям, будут твердить, что никому не хотели сделать ничего плохого.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – вечно колеблющийся знак, который находится в постоянном поиске новых друзей и знакомых. И если для того, чтобы заполучить в свои "объятия" понравившегося человека, нужно предать прежнего знакомого, он легко и с готовностью это сделают. К тому же представители знака никогда не бывают до конца уверены в своей правоте, поэтому пытаются обрести ее в разговорах с людьми, которым они доверяют, совершенно не думая о том, что впоследствии их предадут.

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