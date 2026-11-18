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Каждый из нас реагирует на них по-разному: для одних измена — дело житейское, а для других — сродни предательству и категорическое табу.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нельзя изменять.

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Телец

Тельцы — главные собственники Зодиака, которые к измене относятся как к посягательству на то, что принадлежит только им, а значит, они никому и ни за что этого не уступят. Узнав, что их — как они говорят в таком случае — на кого-о променяли, они никогда не простят: потенциальным изменщикам стоит это учитывать еще на старте совместной жизни.

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Скорпион

Скорпионы, узнав об измене, не станут устраивать сцены и закатывать истерики, они — относительно спокойно — отойдут в сторону, но не забудут и не простят. Рассчитывать на то, что отношения будут продолжаться по-прежнему, не приходится: ситуация ложится как в банальной истории с разбитой чашкой — «склеить» их уже не удастся.

Рак

Раки вполне могут простить партнера, который им изменил, но, во-первых, это произойдет не сразу, а спустя какое-то — иногда, довольно продолжительное и наполненное слезами и истериками — время. Во-вторых, за свое прощение они измотают провинившемуся всю душу, из-за чего те, в конце концов, пожалеют о том, что их простили: уж лучше бы они этого ни делали.

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