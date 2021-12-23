Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя лгать

Ложь – не лучшее проявление человеческой натуры, а с тем, что оно плохо скрепляет отношения между людьми, и спорить не приходится.

Как, впрочем, и с тем, что лгать нежелательно никому, но есть люди, для которых ложь особенно опасна. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым категорически нельзя лгать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один из самых честных знаков зодиакального круга, поэтому у них нет способностей ко лжи. Даже решив с ее помощью добиться какой-то цели, они, скорее всего, не смогут свести концы с концами и выстроить правдоподобную версию, которая убедит окружающих в том, что они говорят правду. Поэтому представителям знака, чтобы не "погореть", ни в коему случае нельзя лгать. Единственное, что им разрешается, – это о чем-то умолчать, но не более того.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам нежелательно говорить неправду в силу их мистических способностей: дело в том, что, выстроив свою – параллельную – Вселенную, они могут впоследствии столкнуться с тем, что она материализовалась и стала реальностью. Особенно нежелательно выдумывать нечто-то нехорошее – неизвестно, каким образом оно отразится на жизни – как их самих, так и окружающих их людей. Впрочем, с добрыми фантазиями тоже нужно быть осторожными – они могут нарушить планы на жизнь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам не рекомендуется лгать по причине присущей им безалаберности: сказав неправду, они очень быстро забывают, кому и что "нафантазировали", поэтому спустя некоторое время обязательно попадут в весьма неприятную ситуацию. Будучи пойманными на лжи, не зная, куда деться от стыда, представители знака, в конце концов, дают себе зарок: отныне говорить только правду. Возможно, она не так удобна, как ложь, зато за нее не придется краснеть.

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