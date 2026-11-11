Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя носить жемчуг

Гороскоп / © Credits

Реклама

Даже небольшая его нитка всегда считалась — и считается — признаком роскоши и утонченности, разумеется, при условии, что он натуральный, а не искусственный.

Но с этим драгоценным камнем связано много легенд и мистических поверий, согласно которым он подходит далеко не всем.

Реклама

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нельзя носить жемчуг.

Реклама

Козерог

Козерогам, считающим любые потусторонние явления глупостью и мракобесием, жемчуг, который присутствует во многих мистически верованиях и ритуалах, противопоказан по очень простой причине: его энергетика входит в диссонанс с их приземленной и практичной натурой.

Овен

Овны — ярко выраженный знак солнечной энергии со всеми вытекающими из этого последствиями — присущей им энергичностью и стремительностью. А жемчуг, несущий энергию водной стихии, приглушает солнечные вибрации, делая представителей знака слабыми и безвольными.

Стрелец

Стрельцам, как самому оптимистичному знаку Зодиака, жемчуг, который в поверьях многих народов мира является символом слез, не подходит на энергетическом — и мировоззренческом — уровне. Это не значит, что что им совсем нельзя надевать жемчужные украшения, но злоупотреблять ими точно не следует.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров