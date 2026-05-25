Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя работать на износ

Кому-то по силам работа от темна до темна, а кто-то быстро устилает и нуждается в отдыхе или хотя бы переключении с одного занятия на другое.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нельзя работать на износ.

Овен

Овны работать на износ просто не умеют — для этого нужна усидчивость и терпение, а такими качествами представители знака не обладают. Они быстро приступают к работе и так же быстро охладевают к ней, поэтому, если заставить их работать на износ, профессионального выгорания не избежать.

Близнецы

Близнецы при всех своих талантах, которых у них великое множество, глубоко в работе не копают — зачем, если у них и так все хорошо получается? Не любят представители знака и монотонную деятельность, которая изматывает их больше любой — даже самок трудоемкой — работы, в таком случае они очень быстро устают.

Весы

Весы — своеобразные аристократы зодиакального круга, которым нужна только работа, которая имеет отношение к культуре, искусству или творчеству. Если заставить их заниматься чем-то неинтересном, да еще и ставить перед ними огромные количество задач, ини очень быстро устанут и уволятся.

