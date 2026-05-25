- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 512
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которым нельзя работать на износ
У каждого из нас свой режим работы, который соответствует как деловому настрою, так и биологическим ритмам.
Кому-то по силам работа от темна до темна, а кто-то быстро устилает и нуждается в отдыхе или хотя бы переключении с одного занятия на другое.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нельзя работать на износ.
Овен
Овны работать на износ просто не умеют — для этого нужна усидчивость и терпение, а такими качествами представители знака не обладают. Они быстро приступают к работе и так же быстро охладевают к ней, поэтому, если заставить их работать на износ, профессионального выгорания не избежать.
Близнецы
Близнецы при всех своих талантах, которых у них великое множество, глубоко в работе не копают — зачем, если у них и так все хорошо получается? Не любят представители знака и монотонную деятельность, которая изматывает их больше любой — даже самок трудоемкой — работы, в таком случае они очень быстро устают.
Весы
Весы — своеобразные аристократы зодиакального круга, которым нужна только работа, которая имеет отношение к культуре, искусству или творчеству. Если заставить их заниматься чем-то неинтересном, да еще и ставить перед ними огромные количество задач, ини очень быстро устанут и уволятся.
Читайте также:
Солнце в Близнецах с 21 мая до 21 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года: что нас ждет в это время