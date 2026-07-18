Астролог назвал знаки Зодиака, которым нежелательно носить черное

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Он придает внешности статусности, элегантности и, что особенно важно, создают эффект стройности, но в одежде — в силу рождения в то или иное время — он показан далеко не всем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, назвала знаки Зодиака, которым не стоит носить черное.

Водолей

Водолеи, как представители самого творческого знака зодиакального круга, свое вдохновение черпают из окружающего мира, включая дальний космос, а черный цвет блокирует их контакт с просторами Вселенной, что негативно отражается на их профессиональном креативе.

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Стрелец

Стрельцы, как известно, превыше всего ценят свободу вообще — и передвижения в частности — их очень трудно удержать на одном месте долгое время. Черный цвет в одежде ограничивает желание представителей знака передвигаться по миру, что доставляет им серьезный дискомфорт.

Рыбы

Рыбы, как самый эмпатичный знак Зодиака, охотно сочувствуют всем, кто в этом нуждается, выступая своеобразной «жилеткой» для чужих слез. Но черный цвет в одежде лишает их этого качества, делая равнодушными, что не нравится не только близким людям, но и им самим.

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