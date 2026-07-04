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Астролог назвал знаки Зодиака, которым нежелательно носить красный цвет
Выбирая цвет одежды мы, как правило, руководствуемся исключительно собственным вкусом, но иногда ценный совет нам в этом плане могут дать звезды.
Они точно знают, кому какой цвет идет больше, соответствуя как внешнему виду, так и внутреннему содержанию.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит носить красный цвет.
Овен
Овнам, как предстаивтелям стихии Огня, красный не рекомендуется прежде всего потому, что он самым негативным образом влияет на их энергетику. Может показаться, что им наоборот обязательно нужно носить красное для усиления уровня энергии, но на самом деле он — как встречный пал при лесных пожарах — ослабляет их.
Телец
Тельцы — как и тотем, давший название их знаку — терпеть не могут красный цвет, поскольку он их раздражает, а в особо сложных случаях выводит из себя, а то и бесит. Даже если чисто внешне какой-то из его оттенков им идет, надевая такие вещи, они испытывают моральный дискомфорт, хотя и сами могут не понимать, что с ними происходит.
Рак
Раки, как самый скромный знак Зодиака, в одежде предпочитают соответствующие — чаще всего пастельные — оттенки, но и перед красным не могут устоять., хотя он часто играет с ними злую шутку. Он делает их чересчур смелыми, из-за чего их внешний вид может стать вульгарным, а поведение — вызывающим, о чем они впоследствии жалеют.
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