Астролог назвал знаки Зодиака, которым нежелательно носить оранжевое

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С одной стороны, он напоминает нам о солнце, лете и тепле, что не может не радовать, а с другой, считается символом предупреждения об опасности — не зря именно из ткани такого цвета шьется форма для дорожных рабочих — это должно уберечь их от наезда транспорта.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нежелательно носить оранжевое.

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Дева

Девам категорически не рекомендуется носить вещи оранжевого цвета, поскольку он — в силу своей яркости, энергичности и спонтанности — «выбивает» их из размеренного и упорядоченного существования, которое они считают единственно возможным — авралы и цейтноты нарушают их привычный — практичный и рациональный — образ жизни, что выводит их из себя.

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Водолей

Водолеям, как представителям самого креативного, но при этом безалаберного знака Зодиака, оранжевый цвет категорически противопоказан. Он многократно усиливает присущую им внутреннюю разбалансировку, что делает невозможным сосредоточенность на выполняемых задачах и, как следствие, не помогает, а мешает их деятельности.

Весы

Весы, чья сила состоит в равновесии, под влиянием активного и деятельного оранжевого цвета, неизменно теряют его — их энергетика перевешивает то в одну, то в другую сторону. Будучи вынужденными постоянно балансировать, представители знака чувствуют себя неуютно, что негативно отражается как на их отношениях с окружающими, так и на жизни в целом.

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