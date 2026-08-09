ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
2941
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которым нежелательно общаться с Тельцами

Тельцы — второй знак зодиакального круга, и, если одни их просто обожают, другим присущие им качества категорически не нравятся.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В таком случае, несмотря на вполне приятные присущие им личные качества, есть те, кому желательно избегать представителей данного знака.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нежелательно общаться с Тельцами.

Близнецы

Близнецов Тельцы раздражают своим спокойствием и медлительностью. Представители знака, проснувшись, успевают несколько раз добежать до канадской границы и обратно, и тут оказывается, что Тельцы еще и кофе не пили — как можно с такими неповоротливыми партнерами решать хоть какие-то вопросы!

Водолей

Водолеи никогда не держатся за стабильность, поскольку, на их взгляд, она не положительное, а отрицательное качество, поскольку означает застой, в то время как они хотят идти вперед, не останавливаясь — Тельцы для представителей этого знака не более чем тормоз, а в некоторых — особых — случаях и балласт.

Стрелец

Стрельцы искренне не понимают, как можно всю жизнь просидеть на одном месте, когда вокруг так много интересного и увлекательного, поэтому ленивые Тельцы вряд ли составят им компанию. Ну разве что они будут ждать этих неугомонных путешественников дома,

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie