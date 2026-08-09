- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 2941
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которым нежелательно общаться с Тельцами
Тельцы — второй знак зодиакального круга, и, если одни их просто обожают, другим присущие им качества категорически не нравятся.
В таком случае, несмотря на вполне приятные присущие им личные качества, есть те, кому желательно избегать представителей данного знака.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нежелательно общаться с Тельцами.
Близнецы
Близнецов Тельцы раздражают своим спокойствием и медлительностью. Представители знака, проснувшись, успевают несколько раз добежать до канадской границы и обратно, и тут оказывается, что Тельцы еще и кофе не пили — как можно с такими неповоротливыми партнерами решать хоть какие-то вопросы!
Водолей
Водолеи никогда не держатся за стабильность, поскольку, на их взгляд, она не положительное, а отрицательное качество, поскольку означает застой, в то время как они хотят идти вперед, не останавливаясь — Тельцы для представителей этого знака не более чем тормоз, а в некоторых — особых — случаях и балласт.
Стрелец
Стрельцы искренне не понимают, как можно всю жизнь просидеть на одном месте, когда вокруг так много интересного и увлекательного, поэтому ленивые Тельцы вряд ли составят им компанию. Ну разве что они будут ждать этих неугомонных путешественников дома,
Читайте также:
Зодиакальный гороскоп на август 2026 года для всех 12 знаков
Марс в знаке Рака: что изменится с 11 августа по 28 сентября