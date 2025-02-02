Астролог назвал знаки Зодиака, которым незнакомо чувство стиля

Чувство стиля, которое также называют хорошим вкусом, помогает не только хорошо, но и уместно выглядеть в любой ситуации.

Обладая им, нельзя попасть впросак, явившись в театр в пляжном наряде, а вот превзойти всех окружающих, одевшись красиво, модно и к лицу не только можно, но и нужно. В большинстве случаев вкус не является качеством врожденным, при желании его вполне можно у себя развить, вот только далеко не все считают нужным это делать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым незнакомо чувство стиля.

Овен

Овнам, чтобы хорошо выглядеть, необходимо сосредоточиться и потратить некоторое время на то, чтобы подобрать один предмет гардероба к другому. Но поскольку представители знака очень часто бегут как на пожар, поучается разнобой, из-за чего возникают сомнения в том, что у них есть кус.

Козерог

Козероги подходят к выбору одежды с точки зрения ее функциональности, практичности и удобства: если вещь не отвечает всем этим требованиям, ее удел – даже будучи купленной – пылиться в дальнем углу шкафа – вот только со вкусом и стилем их выбор часто не имеет ничего общего.

Близнецы

Про Близнецов нельзя сказать, что они напрочь лишены вкуса – зачастую они выглядят очень даже стильно, но похвастаться этим могут далеко не всегда. Чаще всего представление о том, что в данный момент носят, а что – нет, представители знака берут из ассортимента масс-маркетов, а он их подводит.

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