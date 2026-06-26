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Астролог назвал знаки Зодиака, которым ничего нельзя доказать
Любой спор — как профессионального, так и личного характера — представляет собой обмен фактами и аргументами.
Цель этих доказательств — убедить собеседника в своей правоте, но это возможно только в том случае, если он нас слышит, а такое происходит далеко не всегда.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым ничего нельзя доказать.
Овен
Овны просто не успевают прислушиваться к чужому мнению, поскольку, составив собственное, тут же начинают действовать, а когда до них наконец-то долетают чужие — в том числе, и совершенно справедливые — соображения, следовать им — при всем желании — уже невозможно. И спорить с ними в таком случае не имеет смысла — они не согласятся из упрямства.
Лев
Львы и рады бы прислушаться к советам или рекомендациям окружающих — в том числе и близких — людей, но их самомнение, которое сами они в глубине души, считают королевским достоинством, не дают им этого сделать. В самом деле, на каком основании посторонние считают возможным навязывать им свое мнение — просто возмутительно!
Дева
Девы уверены, что по любому вопросу может существовать только два мнения — их собственное и неправильное. Поэтому, если они что-то решили, переубеждать их бесполезно: даже подсознательно понимая, что правда не на их стороне, они будут стоять на своем до последнего — не имеет смысла тратить время на то, чтобы им что-то доказать.
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