Астролог назвал знаки Зодиака, которым нравится унижать других

Что уж тут говорить о случаях, когда это происходит намеренно — поскольку приносит тирану и деспоту ощущения, которые он иначе получить не может. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нравится унижать других.

Овен

Овны, хоть они никогда в этом и не признаются, именно таким образом повышают свою самооценку. Особенно ярко страсть к унижению выражены у начальников, но и простые представители знака — не исключение. Зацепив «жертву», они будут «терзать» ее до тех пор, пока не выдохнутся сами.

Рыбы

Рыбы чаще всего унижают других людей, совершенно того не замечая — их поведение кажется им самим оправданным. Причем, как правило, свои слова они облекают во вполне благородную оболочку: необходимость сказать человеку правду., совершенно не думая о том, что ранят его.

Дева

Девы получают от унижения других людей тайное и необъяснимое удовольствие, которого сами стыдятся. Самое главное, что касается такое их поведение чаще всего близких людей, с которыми они играют, как кошка с мышкой: то возвышая их в их же глазах, то опуская ниже плинтуса.

