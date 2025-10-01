- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 627
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которым нравится унижать других
Унижение одного человека другим, даже если оно происходит неосознанно, всегда негативно влияет на отношения.
Что уж тут говорить о случаях, когда это происходит намеренно — поскольку приносит тирану и деспоту ощущения, которые он иначе получить не может. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нравится унижать других.
Овен
Овны, хоть они никогда в этом и не признаются, именно таким образом повышают свою самооценку. Особенно ярко страсть к унижению выражены у начальников, но и простые представители знака — не исключение. Зацепив «жертву», они будут «терзать» ее до тех пор, пока не выдохнутся сами.
Рыбы
Рыбы чаще всего унижают других людей, совершенно того не замечая — их поведение кажется им самим оправданным. Причем, как правило, свои слова они облекают во вполне благородную оболочку: необходимость сказать человеку правду., совершенно не думая о том, что ранят его.
Дева
Девы получают от унижения других людей тайное и необъяснимое удовольствие, которого сами стыдятся. Самое главное, что касается такое их поведение чаще всего близких людей, с которыми они играют, как кошка с мышкой: то возвышая их в их же глазах, то опуская ниже плинтуса.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 29 сентября — 5 октября
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 29 сентября — 5 октября
Лунный гороскоп на 29 сентября — 5 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели
Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 сентября — 5 октября 2025 года