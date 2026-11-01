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Астролог назвал знаки Зодиака, которым нужно дружить с Овнами
Овны –яркий и импульсивный знак стихии Огня, в той его стадии, когда он еще молод и стремителен.
Именно это обстоятельство определяет качества характера, которым обладают представители знака — лидерские амбиции, смелость, решительность, активность, честность и прямота, а также то, кому это близко, и кто с удовольствием с ними общается.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым надо дружить с Овнами.
Лев
Львы и Овны — родственные души: они не просто хорошо понимают — они чувствуют друг дуга даже на расстоянии. Львы прощают Овнам их торопливость, беспечность и легкомыслие, а Овны могут сквозь пальцы смотрят на высокомерие Львов, которое они часто демонстрируют даже им.
Стрелец
Стрельцы и Овны не просто друзья, они — единомышленники которые однакво смотрят на разные вещи и понимают друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда, они могут не только обсудить интересующие их темы, но и работать вместе над одним профессиональным проектом.
Близнецы
Близнецы — знак стихии Воздуха, который необходима для того, чтобы огонь, который является стихией Овна, мог гореть. Легкость, свойственная Близнецам, импонирует Овнам — в общении с представителями этого знака они чувствуют себя свободно и непринужденно.
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