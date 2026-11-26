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Разумеется, это не значит, что его должны выбирать все без исключения: одним он подходит больше, а другим — меньше.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нужно носить одежду в романтическом стиле.

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Рак

Женщины-Раки — впрочем, как и мужчины — очень сентиментальны, впечатлительны и мечтательны, что полностью соответствует романтическому стилю — как в поведении, так и в одежде. В струящихся шелковых и атласных платьях и блузках с кружевами они выглядят так органично, как будто бы родились в них.

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Весы

Женщины-Весы обладают уникальным и утонченным эстетическим вкусом, которые они демонстрируют во всем — от образа жизни и интерьера их жилья до гардероба. При этом они умеют сочетать вещи в романтическом стиле — например, платья с цветочным принтом — с грубыми ботинками или куртку, но при этом выглядят безупречно.

Стрелец

Женщин-Стрельцов астрологи делят на две категории: одни одеваются в удобном спортивном стиле, а другие – настоящие аристократки, которые очень любят одеваться в романтическом стиле. Платья и пальто в стиле Кейт Миддлтон выглядят на них одинаково уместно в любой житейской ситуации — как на пикнике, так и на светской вечеринке.

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