Астролог назвал знаки Зодиака, которым плевать на общественное мнение

Общественное мнение, как бы мы к нему ни относились, часто определяет нашу жизнь, влияя не только на наши поступки, но и на образ мысли.

Среди тех, кто зависит от чужих высказываний и советов, встречаются и знаки Зодиака, которым нет до них никакого дела. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым плевать на общественное мнение.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которые – кто осознанно, а кто и на подсознательном уровне – считают себя особами королевской крови, не обращают внимания на чужие суждения, а за заодно и осуждения, как говорится, по умолчанию. В самом деле, какое значение для них общественное мнение, если у них по всем вопросам есть своей собственное – царственное, а потому единственно верное! Вот к нему они и прислушиваются, а все остальное для них – от лукавого, так что вполне можно пропустить мимо ушей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – как самый целеустремленный знак Зодиака – не воспринимают общественное мнение потому, что оно мешает им двигаться вперед: если они будут останавливаться, чтобы принять к сведению советы родственников, про которых говорят, что они – седьмая вода на киселе, или, упаси боже, бабушек у подъезда, то будут стоять на месте, а это для представителей знака – настоящая пытка. К тому же они, как правило, прислушиваются к мнению людей, которых уважают, остальное не имеет никакого значения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

У Близнецов – в силу их двойственности – как правило, на любой предмет существует два собственных взгляда, поэтому третье – в виде общественного мнения – окажется для них явным перебором. Для того чтобы к нему прислушаться – хотя бы теоретически, – представителям знака необходимо его проанализировать, а это лишнее время и усилия, которые к тому же не приведут к каким-либо результатам. Если же чужое мнение окажется неприятным, оно испортит Близнецам настроение, а уж этого они точно никак не могут допустить.

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