Астролог назвал знаки Зодиака, которым свойственен комплекс неполноценности

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Содержание Дева Скорпион Рыбы

Но до состояния комплекса неполноценности сомнения в своих сильных качествах доходят далеко не у всех, но есть те, кто особенно склонен преуменьшать свои достоинства, принижая таким образом себя. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым свойственен комплекс неполноценности

Дева

Девы хотят видеть вокруг себя идеальную обстановку и идеальных людей, но того самого они требуют от самих себя — причем, гораздо более жестко, чем от других. Но, несмотря на это, они все равно недовольны собой и страдают от комплекса неполноценности, хоть и тщательно скрывают это от окружающих.

Скорпион

Скорпионы самый пристрастный к себе знак зодиакального круга — они постоянно разбирают свои достоинства и недостатки, и зачастую им кажется, что последние куда более весомые. Следствием такой внутренней работы над ошибками является самобичевание — то есть, обвинение во всех промахах только себя.

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Рыбы

Рыбы, для которых приоритетной является личная жизнь, только кажутся уверенными в себе ловеласами и соблазнительницами — на самом деле они часто бывают не уверены в своих чарах, что очень их расстраивает. Представители знака упорно работают над повышением самооценки, но получается не всегда.

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