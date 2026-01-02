Астролог назвал знаки Зодиака, которым трудно создать семью

Гороскоп / © Credits

Казалось бы, как может быть иначе, если человек — существо коллективное, и жить в одиночестве ему е свойственно, однако это не так- есть люди, которые не созданы для совместной жизни.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым трудно создать семью.

Рыбы

Рыбы часто живут в мире своих грез, особенно когда речь идет о лично жизни. Фантазируя на тему семейной жизни, они, сталкиваясь с реальностью, которая кажется им чересчур приземленной, скучной и даже жестокой, не могут понять, почему все так неправильно устроено и, часто предпочитают одиночество отношениям, не совпадающим с их иллюзиями.

Дева

Девы — как главные перфекционисты зодиакального круга — всю жизнь находятся в поиске своего идеала: иногда — после многих проб и ошибок — они находят то, что хотят, а иногда — нет. Это не значит, что они в течение жизни остаются одинокими, напротив, они могут неоднократно вступать в брак, но до конца довольными семейной жизнью бывают очень едко.

Стрелец

Стрельцы слишком свободолюбивы для того, чтобы связывать себя какими-либо узами — брачными, в том числе. Они часто влюбляются, оформляют отношения официально, но такой распорядок жизни им очень быстро надоедает. Да и их жизненным спутникам редко нравится жить с людьми, которые в любой момент могут все бросить и уехать на край света.

