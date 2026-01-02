- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которым трудно создать семью
Принято считать, что умение строить отношения с любимым человеком и, как следствие, создавать семью, заложено в нас на уровне инстинкта.
Казалось бы, как может быть иначе, если человек — существо коллективное, и жить в одиночестве ему е свойственно, однако это не так- есть люди, которые не созданы для совместной жизни.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым трудно создать семью.
Рыбы
Рыбы часто живут в мире своих грез, особенно когда речь идет о лично жизни. Фантазируя на тему семейной жизни, они, сталкиваясь с реальностью, которая кажется им чересчур приземленной, скучной и даже жестокой, не могут понять, почему все так неправильно устроено и, часто предпочитают одиночество отношениям, не совпадающим с их иллюзиями.
Дева
Девы — как главные перфекционисты зодиакального круга — всю жизнь находятся в поиске своего идеала: иногда — после многих проб и ошибок — они находят то, что хотят, а иногда — нет. Это не значит, что они в течение жизни остаются одинокими, напротив, они могут неоднократно вступать в брак, но до конца довольными семейной жизнью бывают очень едко.
Стрелец
Стрельцы слишком свободолюбивы для того, чтобы связывать себя какими-либо узами — брачными, в том числе. Они часто влюбляются, оформляют отношения официально, но такой распорядок жизни им очень быстро надоедает. Да и их жизненным спутникам редко нравится жить с людьми, которые в любой момент могут все бросить и уехать на край света.
