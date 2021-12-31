Астролог назвал знаки Зодиака, которым в Новый год лучше отказаться от спиртного

Новый год по укоренившейся традиции трудно представить без бокала шампанского, хотя редко кто ограничивается только им.

Как правило, в праздничную ночь никто не отказывается себе в еде и алкогольных напитках, хотя некоторым неплохо было бы и воздержаться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым в Новый год лучше отказаться от спиртного.

Телец (21.04 – 21.05)

У Тельцов, несмотря на их внешнюю – увы, кажущуюся – мощь, на самом деле есть ряд слабостей, и одна из них – сложные отношения со спиртным. Оно "срывает" стоп-сигнал, который в трезвом состоянии помогает им регулировать свое поведение, не позволяя совершать поступки, за которые им уже завтра может быть стыдно. Под влиянием спиртного представители знака теряют над собой контроль и впутываются в скандалы, к которым зачастую не имеют никакого отношения. Чтобы не испортить себе праздник, необходимо ограничить себя в спиртном.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы под воздействием спиртных напитков становятся еще более надменными и высокомерными, чем обычно. Они начинают выяснять отношения с окружающими, задавая им вопросы о том, уважают они их или нет, и горе тому, кто даст представителям знака повод заподозрить, что проявляет недостаточно почтения. Результатом может быть ссора вплоть до скандала, что испортит настроение не только сторонам конфликта, но и всем остальным, поэтому подвыпивший Лев в компании – большое неудобство для всех присутствующих.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, подвыпив, становятся чрезмерно сентиментальными, впечатлительными и, как следствие, слезливыми. Они могут рыдать по любому поводу, но больше всего – по поводу былых любовных историй, особенно если они закончились расставанием. Представители знака, вне зависимости от пола, будут лить слезы, рассказывая о событиях того времени, и жаловаться на судьбу. В поисках "жилетки", в которую можно поплакаться, они в результате так надоедят всем, что их будут избегать даже самые жалостливые участники новогодней компании.

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